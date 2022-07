Una tragedia enorme ed il dolore per la morte di un bambino; una vacanza che si è trasformata in tragedia.

Dovevano trascorrere in ferie quindici giorni a Sharm El Sheik ma la vacanza si è trasformata in un dramma per una famiglia palermitana.

Un bambino di soli 6 anni è morto pare a causa di un intossicazione alimentare, mentre il padre sarebbe grave.

Foto di repertorio