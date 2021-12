Duronia entra a far parte del Parco delle Morge

Con delibera di Consiglio comunale n° 28 del 27 novembre 2021 il Comune di Duronia ha

approvato l’accordo di programma al Parco regionale delle Morge con sede a Pietracupa.



Un atto che scaturisce in seguito al riconoscimento del Gigante di Duronia da parte della Regione quale Monumento Naturale della Regione Molise, su proposta di Italia Nostra sezione di Campobasso, tramite il Comune di Duronia. Con l’approvazione dell’accordo, Duronia si unisce agli altri 11 comuni del Parco – Bagnoli del

Trigno, Pietracupa, Salcito, Trivento, Limosano, Sant’Angelo Limosano, San Biase, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, Oratino e Castropignano – con cui si prefigge una collaborazione per affrontare le tematiche più rilevanti del territorio, ritenendo che il livello intercomunale possa meglio rispondere alle necessità di uno sviluppo sostenibile, quindi a più larga scala rispetto ai propri confini comunali.



L’adesione al Parco delle Morge rappresenta, anche per Duronia come per gli altri comuni del Parco, un volano per lo sviluppo di un turismo di comunità che punta alla valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e locale.

E’ un’opportunità per il paese di inserirsi in una rete strutturata, supportata dalle nuove tecnologie lungo l’itinerario turistico delle Morge, coadiuvato dall’apporto di operatori turistici e di guide turistiche. Attraverso questo tipo di turismo e la promozione di attività all’interno del Parco delle Morge, per Duronia si prospetta l’occasione di rilancio e di conoscenza del proprio territorio che, come molti paesi delle aree interne, soffre a causa dello spopolamento.