Diego Dedura-Palomero, chi è il primo 2008 a vincere una partita nel circuito Atp

(Adnkronos) –

Un 2008 nel tennis dei grandi. Oggi, martedì 15 aprile, Diego Dedura-Palomero ha scritto un pezzo di storia, diventando il primo del suo anno a giocare e vincere una partita del circuito Atp. Il giovane tennista tedesco ha superato il primo turno dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, vincendo contro il canadese Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, ritiratosi per infortunio dopo aver perso il primo set 7-6. Il baby ha esultato in maniera plateale, con festeggiamenti eccessivi in presenza di un avversario infortunato. L'atteggiamento del ragazzino è stato ampiamente stigmatizzato sui social da osservatori e appassionati: fuori luogo urlare come un ossesso mentre Shapovalov se ne va acciaccato. Ma chi è Dedura-Palomero?

Diego Dedura-Palomero è un tennista tedesco di appena 17 anni, nato il 12 marzo del 2008 a Berlino. Ha iniziato a giocare a tennis da giovanissimo, spinto da una famiglia con la passione per il tennis. Il padre, Cesar Palomero, e la madre, Rita Dedura, hanno giocato in passato e hanno sempre seguito il figlio sul campo, tanto che, al momento, entrambi sono i suoi allenatori. Dedura-Palomero è cresciuto nel mito di Nadal e ha sempre indicato la terra rossa come superficie preferita. Nel tempo ha perfezionato i suoi colpi, adattandoli a un gioco rapido e che punta a non dare punti di riferimento all'avversario. Il dritto è il colpo che predilige, mentre sta lavorando per perfezionare servizio e rovescio. Fuori dal campo coltiva una passione per lo sport trasversale, Diego segue il calcio e tifa Real Madrid, seppur quello che definisce il suo "talento speciale" sia un altro. Dedura-Palomero parla quattro lingue: tedesco, inglese, spagnolo e lituano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)