Grado impianti turistici, prima spiaggia italiana con telemedicina per turisti

(Adnkronos) – Grado Impianti Turistici (Git) è la prima spiaggia in Italia a offrire, grazie alla collaborazione con Blue Assistance, il servizio di telemedicina per i suoi ospiti tramite la carta QuraKare di Blue Health Center. Lo fanno sapere in una nota Grado Impianti Turistici e Blue Assistance aggiungendo che "Git amplia così il carnet dei suoi servizi digitali, dalla prenotazione di ombrelloni e lettini al benessere delle persone e lo fa senza aggiungere costi al listino prezzi". "Dopo aver implementato il servizio di sharing per i lettini in abbonamento temporaneamente non utilizzati dagli ospiti, il qr code nella 'spiaggia rosa' che dà accesso alle informazioni di A.I.R.C., e la possibilità di prenotare l’ingresso alla piscina termale e al beauty center, questa stagione si apre con un’importante novità. Grazie alla partnership tra Git e Blue Assistance – sottolineano – gli ospiti della spiaggia di Grado, che prenoteranno per almeno 7 giorni o sceglieranno un abbonamento, potranno usufruire dei servizi di digital health della carta Qurakare, che permette, tra le diverse possibilità, ad esempio di contattare un medico generale o un pediatra 24/7, previa prenotazione". "Git è pioniere nei servizi ad alto valore aggiunto per i suoi ospiti – dichiara il presidente Roberto Marin – e con il servizio gratuito di telemedicina, il 1° maggio prossimo, apriremo una stagione turistica all’insegna del benessere e del futuro. Dal 2022 abbiamo creduto e continuiamo a credere nella digitalizzazione. Il soggiorno sulla nostra spiaggia è facile da prenotare con la App Git Grado e ora ancora più sereno da vivere, e nel caso si manifesti la necessità di consultare un medico in telemedicina, grazie alla partnership con Blue Health Center sarà possibile farlo. Grazie a questa partnership, abbiamo confermato la nostra vocazione all’innovazione del prodotto turistico balneare in Italia". Sergio Bortolami, direttore generale di Blue Assistance, aggiunge: "La collaborazione con Grado Impianti Turistici e l’introduzione di servizi di digital health anche in contesti ad alto valore aggiunto, rappresentano un passo avanti significativo verso un approccio integrato alla cura delle persone e all’attenzione verso il cliente. Siamo lieti di esser parte di un progetto che unisce benessere, leisure e salute, risorse fondamentali per le famiglie e le comunità, offrendo l’accesso a servizi sanitari di eccellenza grazie a QuraKare, la piattaforma di Blue Health Center, società 100% controllata da Blue Assistance". "Niente è più importante di una richiesta semplice e della rapidità nella risposta, quando non ci si sente bene e si ha bisogno di un medico. Forse ancor di più quando si è in vacanza. Sicuramente lo è per un turista che abbia bisogno di consultare un medico in telemedicina – si legge nella nota di Git e Blue Assistance – L’ospite di una delle spiagge di Grado Impianti Turistici, che abbiano prenotato per almeno sette giorni o che abbia acquistato un abbonamento, riceverà un pin con cui può attivare la carta QuraKare di Blue Health Center, creando il proprio profilo sul sito qurakare.com, con la possibilità di estendere l’accesso alla piattaforma QuraKare ai componenti dell’eventuale nucleo famigliare". "La creazione del profilo richiede pochi passaggi: dalla compilazione anagrafica, alla mail con il link per confermare la registrazione; sino alla prenotazione della televisita che si effettua sulla piattaforma QuraKare, sino alla mail di conferma che avvisa che è pronto il collegamento in videochiamata con il medico che risponde o in italiano o in inglese, secondo la preferenza di impostazione del profilo – continua – Il servizio è disponibile, previa prenotazione, 24 ore su 24, con medici generalisti o pediatri sulla piattaforma QuraKare di Blue Health Center, società di Reale Group, controllata al 100% da Blue Assistance". "L’accesso a QuraKare per gli ospiti di Git è valido per i 14 giorni successivi all’attivazione del profilo. Qualora si rendesse necessaria una visita specialistica in presenza, l’ospite potrà beneficiare di tariffe convenzionate presso le strutture sanitarie del network della piattaforma QuraKare", conclude la nota ricordando che "la telemedicina non può essere utilizzata nei casi di urgenza/emergenza, per i quali si raccomanda di rivolgersi al pronto soccorso o al numero unico di emergenza". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)