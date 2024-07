Dancing Art Molise ai Campionati Italiani Fids 2024: 3 Medaglie d’oro, 6 Medaglie d’argento, 3 Medaglie di bronzo e altri 4 piazzamenti in finale

È l’evento clou di ogni stagione sportiva, la competizione a cui aspirano tanti atleti di danza sportiva, l’obiettivo finale da raggiungere dopo mesi di impegni e allenamenti. È il Campionato Italiano di Danza Sportiva, competizione agonistica a titolo organizzata dalla Fidesm, Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, da ormai oltre dieci anni alla fiera di Rimini. È l’evento non solo più importante in termini agonistici, ma anche organizzativi con 13 giorni di gare distribuite in 6 padiglioni della fiera. Migliaia di atleti giungono ogni anno a Rimini da tutte le parti d’Italia con l’obiettivo di contendersi il titolo di Campione Italiano.

E come da tradizione anche la Dancing Art Molise, associazione sportiva di Campobasso, è partita alla volta della cittadina romagnola per difendere i titoli conquistati nelle passate stagioni agonistiche.

La compagine molisana, coordinata e diretta dai tecnici federali Luca Russo e Simona Trivisonno, è stata impegnata con i propri atleti in ben 6 giornate di gara su 13 per gareggiare nelle diverse discipline della danza sportiva, dal Latin Style Show alla Jazz Dance, dalle Danze Latine in coppia a quelle in solo, per terminare con lo Show Dance.

L’8 Luglio è stata la prima giornata di gara per i giovani atleti molisani che sono scesi in pista nel Latin Show e nelle Danze Latine in Coppia. Le prime giornate di gara hanno portato subito importanti riconoscimenti.

Il duo Samuele Russo e Thu Hue del Cioppo ha conquistato il titolo di Campioni Italiani nel Latin Style Show 10/12 anni classe B con la coreografia “Incontri al museo”.

Ottimi risultati anche per il duo Niccolò Murtas ed Elisa Russo, che ha ottenuto due importanti piazzamenti, sia nel Latin Show 8/9 anni classe B, con il titolo di Vicecampioni Italiani con il ballo “Super Mario e Peach”, sia nelle danze Latine in coppia 8/9 anni con la finale al settimo posto.

Ottimo esordio nelle danze latine anche per la coppia Pietro Mignogna e Beatrice Galassi nella 14/15 anni classe C.

Gli ultimi quattro giorni di gara sono stati dedicati invece alle danze accademiche e la prima giornata di questa ultima fase, il 16 Luglio, ha portato subito un ottimo piazzamento sul podio, un terzo posto nella Jazz Dance con il gruppo danza Over 17 classe Unica. Lo stesso gruppo composto da 13 ballerini, dopo aver rotto il ghiaccio nel Jazz è tornato in pista anche il giorno successivo nello Show Dance.

Il gruppo dei Campioni Italiani assoluti in carica, rappresentato dagli atleti Sara Attico, Sofia Buttari, Monica di Stasi, Enzo Fornari, Serena La Gioia, Manuela Moffa, Marika Palazzo, Sara Palladino, Caterina Pierluigi, Pia Sabella, Francesca Saporito, Giada Zappone ed Elena Leccese, ha riconquistato, anche in questa competizione, la medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio con la coreografia “Direction”.

E seguendo l’esempio degli atleti più grandi di età e più esperti, anche i 17 giovani ballerini del Gruppo Danza Under 12 anni hanno confermato gli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo anno. Dopo il titolo di Campioni Italiani 2023 e quello di Campioni assoluti 2024, arriva per loro un altro importante risultato, la medaglia d’oro nello Show Classe Unica con la coreografia “Colazione all’Italiana”. Hanno gareggiato in questa categoria gli atleti Desirè Amodeo, Francesca Cirelli, Bianca di Biase, Maria di Stefano, Elisa Russo, Nicole Tirabasso, Giorgia de Santis, Thu Hue del Cioppo, Benedetta Mignogna, Sara Petrucci, Anita Pistilli, Samuele Russo, Niccolò Murtas, Ludovica de Libero, Elena Basile, Marika di Criscio ed Elisa Tirabasso.

“What a wonderful World” invece è stata la coreografia di Show Dance con la quale hanno gareggiato i 12 ballerini del Gruppo Danza Under 16 Classe U che è salito sul terzo gradino del podio. Sono scesi in pista in questa competizione i ballerini Aurora Abiuso, Alessandra Barisciani, Alice Brunetti, Angelica di Niro, Simone di Stasi, Clelia Fugnitto, Beatrice Galassi, Nycla Iapalucci, Pietro Mignogna, Elisa Mucci, Antonella Spallone e Claudia di Niro.

Vicecampioni Italiani i ballerini del piccolo Gruppo Over 17 che ha proposto ai giudici e al pubblico della fiera di Rimini una coreografia dal titolo “il tavolo del Potere”.

La giornata dedicata ai gruppi Show Dance ha proposto anche la sezione dedicata alla Production, la competizione più impegnativa dal punto di vista logistico, perché ha visto scendere in gara sei formazioni composte da almeno 25 atleti. La squadra molisana, tra le più numerose dell’intera competizione, ha visto scendere in pista contemporaneamente ben 46 atleti appartenenti ai gruppi Under 12, Under 16, Over 17 con l’aggiunta delle ballerine Valentina Trivisonno e Mariaconcetta Nania. La coreografia dal titolo “Tutto per una mela” è stata un mix di balli e coreografie dedicate al tema comune della mela, dal frutto proibito di Adamo ed Eva al cibo preferito dei bruchi, dal pomo della discordia alla Grande mela-New York, per terminare con il tema dell’amore con “l’altra metà della mela”. Un’esibizione straordinaria da parte dei ballerini molisani che è valsa loro il titolo di vicecampioni Italiani 2024.

Le ultime due giornate di gara sono state dedicate ai solo e Duo Show Dance e sono arrivati altri risultati, in alcuni casi anche inaspettati.

Nella categoria Over 17, i titoli di vicecampioni Italiani e medaglia d’argento sono stati conquistati da Enzo Fornari (nel solo Maschile classe As con lo show su Marco Pantani), da Enzo Fornari e Pia Eleonora Sabella (nel duo Mix classe As con la coreografia “balance”), da Giada Zappone e Marika Palazzo al loro esordio nel duo misto Classe B con “Nascere dalla parte giusta del mondo”. Ottimo esordio per Giada Zappone anche nel solo classe B con la conquista della finale e un incoraggiante sesto posto nei panni di “Giulietta”.

Nella Categoria 8/12 anni Classe AS Elisa Russo ha gareggiato nel solo femminile, conquistando il quarto posto, mentre nel duo classe As, Elisa Russo ed Elisa Tirabasso sono salite sul terzo gradino del podio.

Settimo posto in finale per il duo Nycla Iapalucci e Angelica di Niro che, nello Show Dance 15/16 classe A, hanno eseguito la coreografia dal titolo “Insieme, una vita più leggera”.

Il prossimo mese di Agosto servirà ai giovani ballerini per ricaricare le energie in vista della nuova stagione agonistica che, a partire da Settembre, li vedrà chiamati a rappresentare l’Italia nello Show Dance agli Europei in Polonia e ai Campionati del Mondo in Germania.