CSV Molise – La festa dei nonni organizzata dai volontari riceve un gustoso riconoscimento

I nonni, pilastro della famiglia, rappresentano oggi la categoria più a rischio contagio da coronavirus e per questo vanno preservati e tutelati.

Ma vanno anche celebrati, per la memoria che sanno tramandare, per l’amore gratuito che sanno dispensare.



Ed è proprio una festa quella promossa qualche settimana fa dall’AVOS di San Martino in Pensilis e dall’AVO di Termoli, per sottolineare l’importanza del ruolo dei nonni.

Le due associazioni di volontariato, affiliate a Senior Federanziani, hanno organizzato la ‘Festa dei nonni’ online per creare un momento di vicinanza tra generazioni mentre il Covid19 impedisce ogni tipo di contatto in presenza.

Tanti i nonnini che hanno partecipato, inviando foto con i nipoti e figli e mostrando la loro grande resilienza. Decine di scatti che non sono passati inosservati a Senior Italia, la federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita degli over 60.



I vertici della federazione hanno comunicato ad AVOS e AVO che la Danone, multinazionale di prodotti alimentari, intendeva riconoscere un premio alla festa dei nonni molisani, regalando 83 pacchi contenenti ognuno 24 vasetti di yogurt. Il camion è arrivato puntuale e i volontari si sono occupati di distribuire i prodotti ai nonni di San Martino in Pensilis e di Termoli.



Senior Italia FederAnziani riunisce numerose associazioni per un totale di 3.700 Centri Sociali rivolti alla terza età su tutto il territorio nazionale e conta oltre 3,8 milioni di persone aderenti.



Entusiasta Celeste Vitale, presidentessa di entrambe le associazioni, che da mesi sta coordinando attività di sostegno alle famiglie come, ad esempio, la consegna di beni di prima necessità.

«Sono queste le iniziative che testimoniano collaborazione, solidarietà e comunione di intenti tra associazioni – il suo commento -. Ringraziamo Senior Italia che ci supporta».