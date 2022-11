Cronaca nazionale/ Viola l’obbligo di allontanamento e si ‘nasconde’ nel letto della ex: rintracciato dai carabinieri, si lancia dal terrazzo di casa

Un’ossessione che è costata cara all’autore del gesto. Era stato allontanato dalla sua ex, in seguito a reiterati maltrattamenti nei suoi confronti. Ma ha violato le disposizioni della magistratura; un uomo di 35 anni, di origine romena e residente a Conselve, in provincia di Padova, si è introdotto in casa della ex compagna, approfittando della sua assenza e l’ha aspettata, mettendosi a letto.

I militari dell’Arma sono arrivati con la pattuglia sotto casa della donna e suonato il campanello. Il romeno, accortosi che i carabinieri lo stavano cercando, ha scelto di fuggire dal terrazzino di casa al primo piano, lanciandosi di sotto.

L’uomo è caduto a terra, provocandosi diverse contusioni. Prima è stato accompagnato in ospedale per essere medicato, dopodiché i carabinieri hanno formalizzato il suo arresto.

foto di repertorio