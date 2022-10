Campobasso/ Luminarie natalizie: il bando c’è

Il sindaco Gravina l’aveva annunciato: le luminarie natalizie anche quest’anno ci saranno.

Come sempre quando si tocca un tema d’interesse collettivo la questione aveva suscitato pareri contrastanti e qualche polemica, soprattutto di natura politica, ma anche legata al contingente (vedi aumento dei costi dell’energia elettrica).

Il bando è stato predisposto e prevede l’utilizzo di luci bianche calde e fredde.

La pubblicazione sulla piattaforma informatica Gare e contratti in dotazione all’Ente, “per l’affidamento su proposta progettuale del servizio completo di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio addobbi natalizi, da eseguire in occasione delle Festività Natalizie 2022/2023, per complessivi euro 53.278,69 oltre IVA.”