Cronaca nazionale/ Turista svizzero trovato morto nella camera di un b&b

Terribile scoperta nel capoluogo felsineo. Un turista svizzero di 31 anni è stato trovato morto in mattinata nella stanza di un affittacamere di lusso, nel centro di Bologna.

Sul posto è intervenuta la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Al termine del sopralluogo, gli agenti hanno accompagnato in Questura per essere sentiti un ragazzo e una ragazza che alloggiavano nella stessa struttura, probabilmente amici della vittima, per cercare di ricostruire le ultime ore del 31enne.

Foto di repertorio