Venafro/ Il 30 giugno, incontro tecnico-formativo sul tema “l’elettronica avanzata e l’ingegneria ottica che illuminano la Tv”

Riceviamo e pubblichiamo

La Elcom Distribuzione S.r.l., azienda qualificata nella distribuzione elettrica e punto di riferimento per il centro-sud Italia, in collaborazione con l’azienda Televes Italia S.r.l., società leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni per infrastrutture di telecomunicazione in case, edifici e città organizzano un incontro aperto a tutti i clienti e gli installatori mettendo a disposizione dei partecipanti tecnici qualificati che daranno informazioni sulle promozioni in corso, su aspetti tecnici e pratici e risponderanno alle eventuali domande dei presenti.

L’incontro si svolgerà il 30 Giugno dalle ore 15:00 c/o la sede operativa di Venafro, in Via S.S. 85 Venafrana C.C. La Madonnella. Saranno presenti, il responsabile area Molise Ing. Emilio De Vita, collaboratori e tecnici della società Televes Italia S.r.l..