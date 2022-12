Cronaca nazionale/ Trovato cadavere in un parco acquatico dismesso

Mistero sul ritrovamento di un cadavere in Abruzzo, all’interno dell’area di un ex acquapark.

SI tratta del corpo senza vita di una persona in avanzato stato di decomposizione. E’ accaduto a Montesilvano, in provincia di Pescara.



A trovare il corpo sono stati i Carabinieri della locale Compagnia nel corso di un controllo nella struttura chiusa e abbandonato da oltre dieci anni e per questo ormai diventata rifugio per disperati e discarica a cielo aperto.

Secondo i primissimi rilievi sul posto, la morte risalirebbe a mesi.

Foto di repertorio