Ennesima targedia della montagna,purtroppo con esito mortale.

E’accaduto sul Corno Piccolo del Gran Sasso dove un alpinista che stava scalando la Via Mirka in cordata con un compagno è precipitato per ragioni al momento ignote ed è morto. L’uomo, di origini romane, dopo la caduta è rimasto incastrato in una nicchia della parete sottostante.

Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico.

Foto di repertorio