Cronaca nazionale/ Terribile tragedia: neonato dimesso dall’ospedale, si aggrava e muore

Una tragedia terribile ; resta il senso di immenso dolore per la morte di un neonato, originario di Perdifumo, in provincia di Salerno.

Stando alle prime ricostruzioni nei giorni scorsi il piccolo aveva iniziato ad accusare problemi respiratori, forse conseguenza di una bronchite. I genitori avevano quindi fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Trasferito all’ospedale, era poi stato dimesso dopo un breve ricovero e i controlli di rito.

Il quadro clinico, però, è peggiorato. Il piccolo ha avvertito una nuova crisi respiratoria e così i familiari hanno deciso di riportarlo in ospedale, questa volta a Battipaglia, prima in auto poi in ambulanza.

Proprio mentre era in ambulanza, però, si è consumata la tragedia.

I sanitari del nosocomio non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Foto di repertorio