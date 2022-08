Cronaca nazionale/ Terribile incidente stradale, tre morti e tre feriti

Terribile incidente stradale, con un bilancio altissimo di vittime. E’ accaduto a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Tre persone sono morte in seguito ad uno scontro che ha coinvolto tre mezzi: una carambola tra due autovetture e uno scooter di grossa cilindrata. Le tre vittime sono una 55enne di Punta Marina Terme e una 52enne di Lido Adriano, sempre sul litorale ravennate, oltre a un 39enne di Forlì che viaggiava su uno scooter. Tre i feriti, di cui uno grave.

Le tre donne ferite si trovano in prognosi riservata al Bufalini di Cesena: lo schianto sarebbe stato causato da una 24enne della provincia di Brescia, il cui tasso alcolemico rilevato è risultato essere circa il doppio di quello consentito per mettersi al volante.

Per lei è scattato l’arresto per omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza. La giovane si trova ora piantonata in ospedale a Cesena.

