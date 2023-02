Cronaca nazionale/ L’auto impatta un muretto e prende fuoco, 33enne perde la vita

Terribile incidente stradale, purtroppo mortale.

Intrappolata nella sua auto in fiamme che ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un manufatto in cemento a bordo strada; così è morta in maniera orribile una giovane farmacista piacentina 33enne.

L’incidente stradale è avvenuto a Calendasco, in provincia di Piacenza.

La vettura ha improvvisamente sbandato mentre percorreva l’argine del Po tra le frazioni di Puglia e Cotrebbia.

Quando i primi soccorsi sono arrivati sul posto, per lei era ormai troppo tardi.

La vittima viveva e lavorava come farmacista a San Nicolò a Trebbia, nel comune di Rottofreno; è morta carbonizzata all’intero dell’abitacolo.

Sul posto anche i vigili del fuoco.

Foto di repertorio