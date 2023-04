Cronaca nazionale/ Investito da un’auto, bambino 11enne perde la vita

Dolore e sconcerto per la morte di un bambino.

Incidente stradale a Monza: un bambino di 11 anni è morto, dopo essere stato investito da un’automobile.

L’incidente si è verificato in via Buonarroti. Il piccolo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso.

Sembrerebbe che il bambino abbia attraversato la strada: sul posto i medici e i paramedici del 118. L’undicenne è stato trasferito con un elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza: dopo qualche ora è morto in ospedale.

Foto di repertorio