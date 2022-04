Tragedia autostradale, purtroppo mortale. È un 23enne della provincia di Reggio Emilia, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, in territorio modenese non lontano dal casello di Modena nord.

Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante.

Il giovane era originario di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Due le persone ferite portate in ospedale a Modena.

Foto di repertorio