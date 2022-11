Cronaca nazionale/ In chat con una modella, ma era un uomo anziano: 24enne si suicida

Una storia triste a testimonianza dei risvolti psicologici pesanti che si possono celare dietro le relazioni sociali per via telematica.

Preso in giro da un uomo di 64 anni, che per un anno in chat si è finto una modella di 20, decide di togliersi la vita impiccandosi nella soffitta di casa. Aveva 24 anni.

Il truffatore, è stato intercettato dai carabinieri. La storia raccontata dalla trasmissione televisiva ‘Le iene’.

Emesso un decreto penale di condanna contro il 64enne per il reato di sostituzione di persona.

Foto di repertorio