Cronaca nazionale/ Esplosione in una palazzina: una persona tratta in salvo, due i dispersi

Ricreche frenetiche per trovare i sopravvissuti.

Un’esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna in via del Marginone a Montecarlo, nella provincia di Lucca.

Secondo le prime ipotesi la deflagrazione sarebbe stata provocata dallo scoppio di una bombola di gas; ci sarebbero in totale tre persone coinvolte, coi vigili del fuoco al lavoro che hanno estratto un uomo in vita dalle macerie.

In corso la ricerca di due persone segnalate come disperse sotto le macerie. Pare si trovassero al piano terra dell’abitazione.

Al momento sarebbero quattro le persone ferite, tutte in maniera lieve, coinvolte nell’esplosione: tutte sono state trasportate dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.