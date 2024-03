Cronaca nazionale/ Donna accoltellata dopo il litigio, è grave in ospedale

Gravissimo fatto di cronaca in Emilia Romagna

Paura a Ravenna, dove una donna di origine algerina è stata accoltellata in un negozio di generi alimentari.

Al momento è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Dopo l’aggressione sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118. La vittima non è stata facilmente identificata perché non aveva con sé i documenti.

Per l’aggressione è stato fermato un uomo con l’accusa di tentato omicidio. Si tratterebbe del titolare del negozio che vende frutta e verdura: l’uomo, 43 anni, è stato subito bloccato e portato in carcere dai militari.

È originario del Bangladesh: tra le ipotesi, che tutto sia partito da una banale discussione, probabilmente legata a questioni economiche.

Foto di repertorio