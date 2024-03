Gp Bahrain, Verstappen in fuga: Leclerc e Ferrari indietro – La diretta

(Adnkronos) – Il Gp del Bahrain apre il Mondiale 2024 di Formula 1. Max Verstappen con la Red Bull parte dalla pole position davanti alla Ferrari di Charles Leclerc.

Giro 7 – Leclerc non riesce a difendere la terza posizione e viene passato dalla Red Bull di Perez.

Giro 5 – Verstappen vola con la Red Bull, il vantaggio sulla concorrenza arriva a 5''.

Giro 3 – Leclerc cede la seconda posizione alla Mercedes di Russell, che sfutta il Drs e effettua il sorpasso.

Giro 1 – Verstappen conserva la prima posizione e allunga subito su Leclerc, che perde 1 secondo nella tornata iniziale La Red Bull di Max Verstappen, partito dalla pole, come da pronostico, tiene la testa del Gp del Bahrain, il primo di 24 gare della stagione, dopo la partenza, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. La freccia d'argento però al terzo giro riesce nel sorpasso della rossa del monegasco che scivola in terza posizione, Seguono l'altra Red Bull di Sergio Perez e l'altra rossa di Carlos Sainz, davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso, alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e all'altra Mercedes del futuro ferrarista Lewis Hamiton. Chiude la top ten la Racing Bulls di Tsunoda.