Cronaca nazionale/ Da 13 mesi veglia per ore ogni giorno sulla tomba del figlio

Una storia commovente e la testimonianza dell’amore di un padre verso il figlio che non c’è più. Un ex imprenditore di Sarego in provincia di Vicenza, ogni giorno da 13 mesi a questa parte si reca sulla tomba del figlio, morto di tumore a 51 anni, e vi resta per ore.

Arriva con la macchina al cancello, tira fuori una sedia pieghevole rossa che apparteneva al figlio, si siede accanto al luogo del suo ultimo riposo e vi resta per almeno sei ore, tre al mattino e altrettante al pomeriggio.

E’ ormai diventato il ‘guardiano’ del cimitero, tutti lo conoscono e lo salutano.

Foto di repertorio