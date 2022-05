Cronaca nazionale/ Colpito dall’elica del parapendio, muore un 65enne

Una giornata di sport all’aria aperta si è trasformata in tragedia, purtroppo mortale.

E’ accaduto all’aviosuperificie Madonna di Loreto di Recanati.

Un 65enne austriaco ha perso la vita dopo essere stato colpito dall’elica di un parapendio.

Per cause in corso di accertamento il paramotore si sarebbe girato e l’elica in movimento avrebbe colpito il 65enne.

Immediati i soccorsi, intervenuti dopo l’allarme fatto partire dagli amici che si trovavano con lui.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Foto di repertorio