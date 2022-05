Una brutta storia, conclusa con l’arresto della responsabile della minaccia estorsiva. Ha estorto in modo continuativo più di 9mila euro a una sua coetanea.

Una 27enne di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, ha minacciato una 25enne di diffondere un video hard in cui era la presunta protagonista; individuata, è finita agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione continuata in concorso.

