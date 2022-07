Dramma nel cuore della Sardegna. Un cavallo, baio del 2004, è stramazzato al suolo ed è morto dopo aver partecipato alla gara di salto ostacoli ad Abbasanta in provincia di Oristano, sotto il sole e con una temperatura che in quel momento in zona toccava i 41 gradi.

Il cavallo di 18 anni è morto nel suo box, a quanto pare stroncato da infarto.

Foto di repertorio