Cronaca nazionale/ Cade dall’impalcatura, operaio muore sul colpo

Ennesima tragedia sul lavoro, purtroppo mortale.

E’ accaduto in Basilicata, nel Potentino. Un operaio è morto tragicamente dopo essere caduto da una impalcatura all’interno del cantiere di una chiesa in costruzione nella cittadina di Oppido Lucano, in provincia di Potenza.

La vittima è un operaio di 56 anni che era impegnato nel cantiere edile di costruzione della chiesa nuova del paese lucano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio ed è improvvisamente caduto, pare che sia stato colpito da una lamiera che lo avrebbe fatto sbilanciare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che è avvenuto praticamente sul colpo. Nel cantiere edile intervenuti anche i Carabinieri.

