Campobasso/ Festa della Liberazione, Pino Ruta incontra i cittadini

Si svolgerà domani 25 aprile alle ore 10.30, in Piazza Prefettura a Campobasso, la conferenza stampa del candidato sindaco di Campobasso per il cantiere civico, Pino Ruta, per condividere la festa della Liberazione.

L’idea è quella di sottolineare il valore della Resistenza contro il nazifascismo, la quale rappresenta una pagina storica fondante per la nascita della nostra Carta Costituzionale. Come ebbe a dire Piero Calamandrei, se dovessimo ricordare dove essa è nata, non potremmo che recarci in quei luoghi e su quelle montagne dove combatterono i partigiani.

Qui a Campobasso, nell’ossequio che si deve anche alla storia locale, lo spazio prescelto intende altresì ricordare un grande oppositore del Fascismo, Enrico Presutti, la cui scelta fu quella di prendere manifesta posizione, a rischio della propria stabilità di vita. Una lezione, che ai tempi della omologazione e del conformismo attuali, risulta di grande sprone politico a favore della nostra democrazia.