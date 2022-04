Cronaca nazionale/ Auto contro camion, muore una 21enne

Ancora un tragico incidente stradale e il dolore per una giovane vita spezzata.

Uno scontro violentissimo con un camion sulla strada statale 42 in Valcamonica. E’ morta così, alla guida della sua auto, una 21enne di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

Il terribile incidente è avvenuto nel comune di Ceto, in provincia di Brescia.

L’uomo alla guida del mezzo pesante ha riportato un trauma al collo ed è stato trasportato per le cure mediche in ospedale in codice verde.

Sul posto un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Foto di repertorio