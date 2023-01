Cronaca/ Incidete stradale a Marina di Lesina, muore una molisana

Dolore e sconcerto nella comunità bassomolisana, per un incidente stradale mortale, che vede come vittima proprio una molisana, che stava viaggiando assieme al marito e al figlio sull’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un’altra autovettura.

E’ accaduto sulla Statale 16 in territorio di Marina di Lesina.

L’auto si è ribaltata, la donna è stata trasferita in elisoccorso presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita.

Il suo cuore, però, ha smesso di battere. Shock a Larino dove la famiglia risiedeva e a Morrone del Sannio, il paese di origine di Mariangela.

Le indagini a cura dei carabinieri della compagnia di San Severo.

Foto di repertorio