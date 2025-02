Cosenza, fratellini maltrattati: arrestato il compagno della madre

(Adnkronos) – Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi il compagno della madre dei due fratellini di 3 e 2 anni di Paola, ricoverati all'ospedale di Cosenza. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Paola con l'accusa di essere l'autore materiale delle lesioni nei confronti dei due piccoli, che vivevano in casa con lui. L'uomo era agli arresti domiciliari per altre vicende giudiziarie. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)