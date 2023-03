Restano per fortuna bassi i numeri dell’epidemia da coronavirus nelle ultime 24 ore in Molise. Per fortuna non si registrano decessi e c’è un dimesso al Cardarelli, dove i ricoverati totali sono 3, tutti in Malattie Infettive.

Si registrano 10 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 517 tamponi processati,

I nuovi guariti sono 30.