ZTL Campobasso/Annuario: Si valorizzi il centro storico e si dia importanza al decoro urbano

Dopo aver portato numerose volte all’attenzione dell’amministrazione comunale la problematica dei parcheggi nel Centro Storico, da qualche settimana in Commissione Mobilità si sta discutendo della ZTL. Ben venga regolamentare il traffico e i parcheggi, ma quello che ho ribadito all’interno della Commissione che è di fondamentale importanza ascoltare i residenti (un primo incontro è in programma giovedì 9 marzo alle 18,30 al Circolo Sannitico) e le attività commerciali presenti nella zona, affinché si possa aprire con loro un dialogo, per eventuali proposte da attenzionare, così facendo da non creare in futuro difficoltà a chi vive e lavora nel centro storico.

Ribadisco che un solo incontro non sarà sufficiente alla risoluzione delle problematiche con l’auspicio che si apra un vero e proprio confronto tra le parti.



È giunta l’ora di valorizzare il nostro Centro Storico, che a breve sarà visitato da tanti turisti. E ancora una volta l’auspicio è quello che l’amministrazione comunale possa dare importanza anche al decoro urbano, considerando che in quattro anni il borgo antico è stato dimenticato dall’attuale Amministrazione comunale.