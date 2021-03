Coronavirus, il Molise è la regione con la situazione peggiore per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive

Una situazione certamente grave, quella dell’ospedalizzazione regionale a causa dell’epidemia da coronavirus. Secondo le ultime rilevazioni nazionali, infatti, il Molise è la regione italiana con la situazione più critica sulle terapie intensive con riferimento ai pazienti Covid-19 rispetto ai posti letto disponibili.

Circa il 67% di posti letto in terapia intensiva sarebbero occupati, quindi oltre il doppio rispetto al superamento della soglia critica individuata dalle istituzioni sanitarie nazionali, che è del 30%. Al secondo posto l’Umbria, con il 57% e poi la Provincia di Trento che si ‘ferma’ al 54%. Proprio in questi giorni abbiamo sentito dell’attivazione della ‘Cross’ cioè la possibilità di trasferire malati in strutture di atre regioni, che appunto il Molise ha attivato proprio per far fronte alle emergenze.