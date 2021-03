Lotto del Vaccino Astrazeneca ritirato dall’Aifa, somministrato anche in Molise

«Si informa che in data odierna – affermano il direttore sanitario dell’Asrem Maria Virginia Scafarto e del direttore generale Oreste Florenzano – è stato comunicato da AIFA il ritiro precauzionale del lotto di vaccini ASTRAZENECA n. ABV2856. Tale lotto, destinato anche alla Regione Molise è stato utilizzato dal 18/02/2021. Non è pervenuta da nessuno dei centri vaccinali segnalazione di eventi avversi. A scopo precauzionale sarà inviato un sms a coloro che hanno ricevuto il vaccino ASTRAZENECA n. ABV2856, per informarli della citata circostanza.

Coloro che hanno ricevuto il vaccino ASTRAZENECA n. ABV2856 (circostanza che può essere verificata anche tramite il cartellino ricevuto all’atto della somministrazione), possono rivolgersi al proprio medico curante per la segnalazione di eventuali reazioni. Si sottolinea che SOLO ed ESCLUSIVAMENTE il lotto ASTRAZENECA n. ABV2856 è oggetto di verifica.».