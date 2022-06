Coronavirus: è boom di guariti in Molise nelle 24 ore

Giornata ‘tranquilla’, se così si può dire, sul fronte dell’epidemia da coronavirus in Molise.

Non si registrano decessi. Non ci sono trasferimenti e nemmeno nuovi ricoveri. Un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 12, di cui 10 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 146 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 965 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 15,1%. E’ boom giornaliero di guariti: sono 902.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 41, Termoli 20.