Coronavirus aggiornamento/ 114 nuovi positivi e 5 decessi

Sono stati processati 835 tamponi, 114 le positività accertate, 5 i decessi: un 72enne di Santa Croce di Magliano, un 60enne di Campomarino,un 62enne di Termoli, ricoverati in Terapia intensiva,una 92enne di Termoli ricoverata in Malattie infettive, un 38enne di Guglionesi ricoverato in area grigia del San Timoteo. 46 le persone guarite.

Il bollettino aggiornato:

139428 i tamponi eseguiti di cui 114975 negativi, 14522 i tamponi di controllo

9914 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 7100 nella provincia di Campobasso, 2759 in quella di Isernia e 55 di altre regioni)

1691 i casi attualmente positivi (1440 in Provincia di Campobasso, 248 in Provincia di Isernia, 3 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 87 di cui 76 in Malattie Infettive 11 in Terapia Intensiva

Pazienti positivi ricoverati al Gemelli Molise 4

-1600 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–7896 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (5433 della provincia di Campobasso, 2422 della Provincia di Isernia e 41 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA 2422 ( 858 Bojano , 675 Larino, 889 Venafro)

–327 pazienti positivi deceduti

-soggetti in isolamento 1753