Coronavirus/ a Montenero chiuse scuole e Uffici pubblici

Dopo la notizia della donna ricoverata al Cardarelli pisitiva al Coronavirus il sindaco di Montenero Travaglini ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, ivi comprese le scuole materne, statali e paritarie, e le sezioni primavera, per quattro giorni, da martedì 3 a venerdì 6 marzo 2020 (le scuole sono comunque chiuse il sabato), in attesa di ulteriori sviluppi.

Sono sospese per lo stesso periodo manifestazioni, iniziative o eventi che determinano concentrazione di persone in luoghi pubblici o privati, aperti o chiusi al pubblico, che possano determinare un rischio di tipo sanitario, incluse: manifestazioni, fiere ed eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico, le attività di spettacolo e similari, musicali, ecc., ivi comprese sale da ballo e i locali di intrattenimento.

Sono escluse dalla sospensione tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, i mercati.