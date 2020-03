Mazza da baseball all’interno dell’auto, denunciato giovane

Nel corso del week end, in territorio della Provincia di Isernia, sono state impiegate complessivamente 20 pattuglie dei carabinieri tra il centro cittadino e le maggiori arterie stradali.

All’esito di tali attività i militari della Sezione Radiomobile del NOR hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane residente in un piccolo centro della provincia, che in questa città alla vista dei militari ha messo in atto una manovra repentina finalizzata ad evitare un probabile accertamento.

Immediatamente è stato raggiunto e controllato, apparentemente sembrava tutto in regola ma da una verifica più approfondita è emerso che aveva una mazza di baseball ingiustificatamente detenuta all’interno dell’autovettura che conduceva. Il giovane aveva nascosto il bastone al disotto del sedile, lato passeggero, ed alla richiesta dei militari del motivo per cui la detenesse non forniva valide giustificazioni.