Coronavirus, 39 nuovi positivi, 14 nel cluster di Guglionesi

Un nuovo cluster fa impennare i dati del contagio in Molise. Sono 39 i nuovi positivi al Coronavirus su 608 tamponi processati nelle 24 ore. Fermo a 9 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli: 8 in Malattie Infettive e 1 in Terapia intensiva

I nuovi 39 positivi: 2 Campobasso, 1 Campodipietra, 1 Carpinone, 1 Casacalenda, 2 Fornelli, 14 Guglionesi ,3 Isernia, 4 Larino, 2 Mafalda, 1 Miranda, 1 Montorio Nei Frentani, 1 Pesche, 3 Portocannone, 1 Pozzilli, 1 Rionero Sannitico, 1 Termoli.