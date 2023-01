Controlli dei NAS/Chiusa una parte di una casa di riposo in Basso Molise

Sono numerosi i controlli del Nas nelle case di riposo effettuati in tutta Italia durante le festività natalizie. Sono 607 le rsa controllate dei Nas.Nel corso delle verifiche sono state individuate 152 strutture irregolari, tra rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, cioè il 25% del totale.

In Molise sono state eseguite 19 verifiche e rilevate 11 non conformità per sovrannumero, carenza personale o carenze organizzativo-strutturali.

In particolare è stata disposta la chiusura di una parte di una casa di riposo ubicata nella provincia di Campobasso, in Basso Molise, interessata da gravi carenze strutturali e ospitante un numero di anziani in eccesso rispetto a quanto autorizzato. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione e sanità) di Campobasso.

I 9 ospiti presenti nella struttura bassomolisana oggetto di importanti irregolarità sono stati trasferiti presso una idonea struttura autorizzata. Il valore dell’infrastruttura oggetto del provvedimento corrisponde a 80mila euro.

A seguito di ulteriori verifiche eseguite presso 2 comunità alloggio e 2 case di riposo, sempre in provincia di Campobasso, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa i 4 legali responsabili per le carenze strutturali e organizzative rilevate nel corso dei controlli.