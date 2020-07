Comune di Isernia : pubblicato avviso per le candidature al premio “Atleta dell’anno Città di Isernia”

L’assessore allo sport, Antonella Matticoli, informa che, all’albo pretorio online del Comune di Isernia è stato pubblicato l’avviso per le candidature al premio “Atleta dell’anno Città di Isernia”.



«Il premio – ha ricordato l’assessore Matticoli – è destinato ad atleti che abbiano conseguito i migliori risultati nell’ultima annata sportiva 2019, oppure che si siano distinti per l’impegno profuso nell’esercizio e nella promozione della pratica sportiva in generale. Sono destinatari del riconoscimento, gli atleti che siano nati o residenti in Isernia ovvero siano tesserati per associazioni sportive della città».

Le candidature, in forma libera, possono essere presentate da singoli cittadini, associazioni sportive, enti, istituti scolastici. Esse devono pervenire entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 e devono essere indirizzate al Comune di Isernia, Settore II (Affari generali e Servizi al cittadino), Ufficio Sport.



A pena di inammissibilità, le candidature devono essere accompagnate da una scheda sintetica che contenga indicazioni biografiche, curriculum sportivo e una motivazione della candidatura.