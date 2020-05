Ciambella con sciroppo di limone ( ricetta senza uova, latte e burro)

Continuiamo a sperimentare ricette dolciarie, ma a basso contenuto di calorie, in vista dell’estate ma anche per chi ha problemi di intolleranze alimentari, come lieviti e lattosio, e preferisce fare in casa dolci.



Oggi vediamo al lavorazione di una ricetta semplice, veloce e fresca: Ciambella con sciroppo di limone.



Ingredienti:

200 gr farina 0

80 gr margarina, che andrà sciolta – in alternativa 80ml olio di semi

80 gr zucchero di canna grezzo

120 ml acqua

1 bustina di cremor tartaro

1 bustina di vanillina in polvere

succo di un limone

Per lo sciroppo: succo di un limone, 3 cucchiaini di zucchero di canna



Procedimento

In una terrina versare le polveri: farina, cremor tartaro, mezzo cucchiaino di bicarbonato, vanillina e zucchero, e amalgamare



Poi versare l’acqua, il succo del limone e la margarina sciolta, amalgamare bene finchè il composto diventa liscio, senza grumi.



Mentre il composto riposa qualche minuto prepariamo la teglia da ciambella. Passiamo un leggero strato di margarina o olio e poi un velo di farina, versiamo il composto e inforniamo a 180° per 40/45 minuti ( forno ventilato)

Una volta che la nostra ciambella sarà pronta, togliamo dal forno. Prepariamo in un pentolino lo sciroppo, portiamo ad ebollizione qualche minuto e aspettiamo che raffreddi.



Togliamo la ciambella dalla teglia, vi versiamo piano lo sciroppo e la possiamo conservare anche in frigo, per avere un dessert o una merenda fresca al gusto di limone.

Mariateresa Di Lallo – giornalista pubblicista, appassionata di esperimenti culinari e di pasticceria