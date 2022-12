“Christmas in Europe”, studenti di diciotto Paesi europei accolti in Comune dal Sindaco Francesco Roberti

Studenti di diciotto nazioni europee ricevuti in Comune dal Sindaco Francesco Roberti. Si chiama “Christmas in Europe” l’iniziativa in corso all’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli.

Con il primo cittadino era presente il dirigente scolastico Maricetta Chimisso che insieme agli altri docenti ha accompagnato i ragazzi sfilando per le vie della città, tutti rigorosamente con gli abiti che richiamano alla propria terra di appartenenza.

Le delegazioni rappresentate fanno parte dell’Aeht, l’associazione europea degli albergatori e del board internazionale. Saranno in città fino domani 9 dicembre all’insegna dell’amicizia e della pace tra i popoli.

Natale in Europa è giunto alla sua trentesima edizione e proprio da Termoli viene rilanciato un messaggio di fratellanza e amore tra i popoli attraverso i più giovani che non hanno fatto mancare tutto il loro calore al Sindaco Roberti che li ha ospitati per un saluto nella sala consiliare ringraziando tutti i presenti per la visita in municipio.