Chiesa dice sì a gay in seminario: “Ma devono essere casti”

I gay sono ammessi in seminario, purché rimangano casti. Lo prevedono le regole varate dalla Conferenza episcopale italiana. Dopo anni di lavoro, ha dato vita ad una serie di linee guida – che hanno ricevuto l'ok della Santa Sede con decreto del Dicastero per il Clero – che presentano un iter per l'ammissione nei seminari. Le norme sono entrate in vigore da ieri e saranno messe in pratica per i prossimi tre anni. Nel frattempo un gruppo di studio in Vaticano continuerà a lavorare sul tema. Nel dettaglio, nelle linee guida non si esclude l'ammissione nei seminari degli omosessuali a patto che si mostri "l'orientamento alla vita celibataria".

Il documento – 'La formazione dei presbiteri nelle chiese in Italia. Orientamenti e norme per i seminari' – è statp approvato dalla 78a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi ad Assisi dal 13 al 16 novembre 2023. Nell'iter, è stata recepita la richiesta emersa nel Cammino sinodale di allargare la condivisione dell'opera formativa dei seminaristi, coinvolgendo la comunità ecclesiale e invitando a pensare creativamente le forme di collaborazione possibili con particolare riguardo alla figura femminile. Nel dettaglio, al paragrafo 44 le linee guida Cei – si ricorda adottate 'ad experimentum' per tre anni – evidenziano che "nel processo formativo, quando si fa riferimento a tendenze omosessuali, è opportuno non ridurre il discernimento solo a tale aspetto ma, così come per ogni candidato, coglierne il significato nel quadro globale della personalità del giovane , affinché, conoscendosi e integrando gli obiettivi propri della vocazione umana e presbiterale, giunga ad un'armonia generale". L'obiettivo della formazione del candidato al sacerdozio "nell'ambito affettivo- sessuale – sottolineano le linee guida – è la capacità di accogliere come dono , di scegliere liberamente e vivere responsabilmente la castità nel celibato. Infatti, essa non è una indicazione meramente affettiva ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto è veramente amore. L'amore che vuole possedere alla fine diventa pericoloso sempre".