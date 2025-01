Caso Stormy Daniels, Trump colpevole ma non andrà in carcere

(Adnkronos) –

Donald Trump da oggi 10 gennaio 2025 è il primo presidente degli Stati Uniti pregiudicato dopo la sentenza che lo dichiara colpevole nel processo per il caso Stormy Daniels. Il prossimo 20 gennaio ritornerà alla Casa Bianca con una condanna penale sulle spalle per aver falsificato documenti finanziari per coprire il pagamento illecito alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla relazione. Il giudice Juan Merchan ha infatti confermato il verdetto di colpevolezza nel processo di New York, emettendo però una sentenza di "rilascio incondizionato", formula in base alla quale non viene imposta nessuna pena, per tutti i capi di imputazione. Il presidente eletto eviterà quindi multe e carcere. Tra i poteri della presidenza degli Stati Uniti "non c'è il potere di cancellare il verdetto di una giuria", ha detto il giudice Merchan nel confermare la condanna del presidente eletto. "Per quanto le considerevoli e in effetti straordinarie protezioni garantire al capo del potere esecutivo siano un fattore che supera tutti gli altri, questi non riducono la gravità del crimine o giustificano il fatto che siano stati commessi", ha poi aggiunto dopo aver sottolineato "mai prima di adesso questa corte ha dovuto affrontare una caso così unico e straordinario". Alla fine della lettura della sentenza, il giudice ha fatto gli auguri a Trump, che diventa così il primo 'felon' alla Casa Bianca, per il suo secondo mandato.

"I democratici radicali hanno perso un'altra patetica e antiamericana caccia alle streghe", ha dichiarato in un post su Truth, Donald Trump, che era in collegamento video dalla Florida. "Dopo aver speso decine di milioni di dollari, sprecato oltre 6 anni di lavoro ossessivo che avrebbero dovuto essere spesi per proteggere i cittadini di New York dalla criminalità violenta e dilagante che sta distruggendo la città e lo Stato, coordinandosi con il Dipartimento dell'Ingiustizia di Biden/Harris in un'opera di armamento senza legge e lanciando accuse completamente prive di fondamento, illegali e false contro il vostro 45° e 47° Presidente, mi è stato dato un proscioglimento incondizionato – ha detto Trump – Questo risultato dimostra da solo che, come avevano detto tutti gli studiosi e gli esperti di diritto, non c'è un caso e non c'è mai stato un caso, e che l'intera truffa merita di essere annullata". "La vera giuria, il popolo americano, ha parlato, rieleggendomi con un mandato schiacciante in una delle elezioni più importanti della storia. Come il popolo americano ha potuto constatare, questo “caso” non aveva nessun crimine, nessun danno, nessuna prova, nessun fatto, nessuna legge, ma solo un giudice altamente conflittuale, un testimone chiave che è stato radiato, caduto in disgrazia, spergiuro seriale e un'interferenza elettorale criminale – continua il post – L'evento di oggi è stato una spregevole farsa, e ora che è finito, faremo appello a questa bufala, che non ha alcun merito, e ripristineremo la fiducia degli americani nel nostro sistema di giustizia, una volta grande".

Trump aveva cercato fino all'ultimo di bloccare questa udienza, ed evitare quindi l'imbarazzo di una condanna a 10 giorni dal suo insediamento, ma i suoi ricorsi sono stati bocciati in tutte le sedi, Anche, la notte scorsa, dalla Corte Suprema, dove due conservatori – il giudice capo John Roberts e Amy Coney Barrett, nominata da Trump durante il suo primo mandato – che hanno votato insieme ai tre giudici liberal contro il rinvio.