CER Termoli, il Majorana di Termoli si conferma “CASO STUDIO” a livello nazionale

Il lavoro svolto sulle comunità energetiche dell’Istituto Tecnico “E. Majorana” di Termoli ancora una volta viene apprezzato anche fuori dal nostro territorio.

Da qualche giorno è online CERpedia, il portale didattico di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico – società controllata dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici) nato dopo l’incarico avuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE per svolgere specifiche

attività di ricerca volte a costruire azioni per assicurare il raggiungimento degli obiettivi internazionali in ottica di transizione giusta e inclusiva.

CERpedia nasce per promuovere una diffusione strutturata e accessibile dei risultati della Ricerca di Sistema (RdS). Il portale offre contenuti e documenti pensati per:

● Diffondere i risultati del progetto “L’utente al centro della transizione energetica”;

● Divulgare metodologie e algoritmi per ottimizzare la gestione dell’autoconsumo diffuso;

● Sensibilizzare sull’importanza della condivisione dell’energia e sui vantaggi economici;

● Informare sugli eventi di settore e promuovere iniziative tematiche;

● Alimentare un network collaborativo per la condivisione di conoscenze.



All’interno del sito (https://cerpedia.rse-web.it/le-scuole/) al paragrafo sulle scuole viene riportata una guida sulla progettazione delle CER. Il documento è frutto del confronto con i “case history” e le pratiche sperimentate negli anni precedenti sulla progettazione e sviluppo delle comunità energetiche. Il nostro istituto è citato tra i primi 6 casi studio nazionali.



Inoltre oggi pomeriggio il coordinatore del progetto CER Termoli, il prof. Paolo MARINUCCI, interverrà come formatore al corso “LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI. VERSO L’AUTO-SUFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ENERGIA CONDIVISA” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Torino in collaborazione con la Fondazione per l’architettura/Torino.



Il corso si propone di fornire indicazioni metodologiche e aggiornamenti legislativi per la valutazione tecnico-economica delle CER attraverso una panoramica di strumenti, soluzioni tecnologiche, criticità e casi studio. L’intervento del prof. MARINUCCI (Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica – IISS “E. Majorana”) insieme con l’arch. Antonella TUNDO (Laboratorio Smart Cities and Communities (SCC) della Divisione Strumenti e Servizi per le Infrastrutture Critiche e le Comunità Energetiche Rinnovabili (ICER) del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) – ENEA) avrà come tema specifico gli “Strumenti a supporto delle CER”.



Ancora una volta la forza della condivisione e del vivere come comunità educante ci ha portato ad incastrare e sperimentare percorsi formativi curriculari ed extracurriculari regalando esperienze formative sia per i nostri allievi sia per noi docenti. Una scuola attenta ai cambiamenti e pronta a trasferire competenze nuove e attuali per una formazione professionale ed umana dei ragazzi che ci vengono affidati.