Percorsi di legalità: nuovo ciclo di incontri a Venafro

Prende il via il prossimo 23 gennaio il ciclo di eventi organizzato da due Associazioni: AUSER,

sezione di Venafro (presieduta da Leopoldo Di Fillippo) e DIOGHENES APS, Associazione Antimafie

e Antiusura (presieduta da Paolo De Chiara), in collaborazione con la testata giornalistica

WordNews.it (che trasmetterà in diretta i due eventi) e con il patrocinio del Comune di Venafro,

del Laboratorio di geo-storia, politica e economia del territorio dell’UNIMOL e dell’Associazione

Internazionale Joe Petrosino di Padula (presieduta da Pasquale Chirichella).

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e le nuove generazioni sui temi della

legalità, promuovendo la riflessione sul rispetto delle leggi e sull’impegno civile nella lotta contro

le mafie e l’usura.

Il primo incontro si terrà il 23 gennaio 2025, alle ore 17:30, presso la Palazzina Liberty di Venafro.

Durante l’evento, si approfondirà la figura di Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano, simbolo

di coraggio e determinazione nella lotta alla criminalità organizzata. L’Associazione internazionale

Joe Petrosino di Padula contribuirà all’incontro con un importante intervento, affiancato da

esperti del settore che offriranno approfondimenti sul tema.

Prenderanno parte all’evento: Giovanni Cerchia, docente di Storia dell’UNIMOL; Pasquale

Chirichella, presidente Associazione Internazionale Joe Petrosino; Paolo De Chiara, scrittore e

direttore WordNews.it; Leopoldo Di Filippo, presidente Auser Venafro; Nino Melito Petrosino,

pronipote di Joe Petrosino.

Il 24 gennaio, il ciclo proseguirà con un incontro rivolto agli studenti delle classi terze dell’Istituto

Pilla di Venafro.