Centro Covid a Larino, Giustini e Grossi firmano per la riapertura

E’ notizia dell’ultima ora che Il commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini e successivamente anche la subcommissaria Ida Grossi, al termine di una lunga trattativa, avrebbero firmato per la riapertura del Vietri di Larino per i malati Covid. Il documento però non è stato ancora reso ufficiale.

Solo questa mattina era arrivata la diffida all’Asrem di 19 sindaci del Basso Molise, e lo stesso Giustini era stato convocato a Roma, per domani, dal Ministro Speranza. Ora dovrà relazionare sia per la delicata situazione della sanità molisana sia della decisione di rendere il Vietri di Larino centro Covid, con il supporto dell’IRCCS Neuromed che ha messo a disposizione mezzi e personale sanitario.