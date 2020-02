Campomarino: i Carabinieri denunciano un uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, cocaina sequestrata

A Campomarino, i Carabinieri di Termoli e quelli della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un trentaseienne, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, residente a Termoli, era stato fermato e controllato dai militari, impegnati in un apposito servizio di controllo del territorio teso a scongiurare i reati contro la persona, il patrimonio e quelli in materia di spaccio di droga.

A seguito di perquisizione personale, i Carabinieri riuscivano a rinvenire circa 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

La droga veniva prontamente sottoposta a sequestro mentre il trentaseienne, condotto nella caserma di Via Brasile, dopo gli accertamenti di rito veniva denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Continua persistente, dunque, l’attività di contrasto della Compagnia Carabinieri di Termoli alla spaccio di sostanze stupefacenti nel basso Molise.