Alle ore 17.20 circa di ieri sera la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Campomarino in Via Favorita SnC per il crollo del tetto di un immobile disabitato in muratura e copertura tetto in legno e coppi, la struttura è vetusta. Sul posto i Carabinieri e Vigili urbani per gli atti di loro competenza.